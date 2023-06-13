США изучают возможность введения против КНР санкций за "нарушения прав человека"

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что вашингтонская администрация "обеспокоена нарушениями прав человека" в СУАР

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов рассматривает возможность введения против Китая новых санкций за приписываемые Пекину "нарушения прав человека". Об этом сообщила во вторник министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Комментируя ситуацию вокруг якобы нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, она сказала: "Мы ввели санкции [против Китая] за нарушения прав человека и продолжаем изучать новые санкции, которые мы можем ввести [в связи с этим]". По версии министра, вашингтонская администрация "обеспокоена нарушениями прав человека" в Китае.

Американские власти обвиняют правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению Вашингтона, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. В июне минувшего года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.