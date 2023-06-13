Нацполиция Канады расследует дело о возможном давлении КНР на трех депутатов парламента

Речь идет не только о консерваторе Майкле Чонге, о предполагаемом давлении на которого ранее сообщалось, но и об экс-лидере Консервативной партии Канады Эрине О'Туле, а также о депутате от оппозиционной Новой демократической партии Канады Дженни Кван

ОТТАВА, 13 июня. /ТАСС/. Королевская канадская конная полиция (национальная полиция) проводит расследование относительно предполагаемого сбора информации или давления со стороны Китая на трех депутатов парламента Канады, в том числе на бывшего главу оппозиционной Консервативной партии страны. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

По его данным, речь идет не только о консерваторе Майкле Чонге, о предполагаемом давлении на которого уже сообщалось в мае, но и об экс-лидере Консервативной партии Канады Эрине О'Туле, а также о депутате от оппозиционной Новой демократической партии Канады Дженни Кван. Других подробностей пока не приводится.

В начале мая канадские власти решили выслать китайского дипломата, подозреваемого в запугивании Чонга и членов его семьи. Как сообщила 3 мая газета The Globe and Mail, власти Канады вызвали посла КНР в Оттаве Цун Пэйу в МИД в связи с утверждениями канадской разведки о том, что кто-то из китайских дипломатов причастен к запугиванию депутата и его родственников. Семья Чонга проживает в Гонконге, а в 2021 году Пекин ввел против него санкции после того, как канадский парламент признал геноцидом положение уйгурского населения в Китае. МИД КНР тогда заявил, что считает клеветнической информацию о запугивании депутата китайскими дипломатами.

С февраля в Канаде продолжает муссироваться тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Так, 17 февраля The Globe and Mail со ссылкой на данные Канадской службы безопасности и разведки сообщила, что Китай якобы разработал стратегию вмешательства в федеральные выборы 2021 года. Она, в частности, предполагала поддержку кандидатов от Либеральной партии для обеспечения такой их победы, при которой они смогли бы сформировать правительство меньшинства. В то же время Китай якобы делал все возможное, чтобы неудобные для него кандидаты от оппозиционной Консервативной партии не попали в парламент.

Трюдо уже неоднократно заверял канадцев, что результаты всех последних федеральных выборов отражают исключительно волю избирателей.