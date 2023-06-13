Кабмин ФРГ разрешил перенести реализацию спорного закона об отоплении

Для домохозяйств, которые будут вынуждены переходить на более дорогие отопительные системы, также предусмотрели финансовые субсидии

БЕРЛИН, 13 июня. /ТАСС/. Правящая коалиция ФРГ пришла к соглашению по спорному законопроекту об отоплении зданий - его практическую реализацию разрешено перенести с 2024 на 2028-2029 гг. Как сообщила во вторник газета Bild, соответствующий документ поступит на обсуждение в Бундестаг уже на этой неделе.

Разработало законопроект Министерство экономики и энергетики под руководством вице-канцлера Роберта Хабека. В первой редакции он предусматривал, что уже со следующего года каждая новая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. При этом сейчас большинство систем работает на мазуте или газе. Закон считается важным компонентом плана по достижению климатической нейтральности к 2045 году. Однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом было настроено негативно, что подтверждали многочисленные опросы общественного мнения.

Теперь же существенно смягчены формулировки по срокам реализации законопроекта. Кроме того, предусмотрены финансовые субсидии для домохозяйств, которые будут вынуждены переходить на более дорогие отопительные системы.

Споры вокруг законопроекта негативно влияли на репутацию правящей коалиции в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), "зеленых" и Свободной демократической партии (СвДП). Это привело к росту рейтингов правой "Альтернативы для Германии" (АдГ). Согласно ряду социологических служб, данная политическая сила пользуется большей популярностью, чем СДПГ. Оппозиция со своей стороны критиковала кабмин за "неспособность достичь компромисса".