Парламент Грузии принял закон о судах, необходимый для выполнения рекомендаций ЕС

Законопроект регулирует работу судей различных инстанций, в том числе вопросы дисквалификации

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Депутаты парламента Грузии в третьем и окончательном чтении приняли поправки в "Закон об общих судах", которые необходимы для выполнения рекомендаций Евросоюза в части судебной реформы. Телевизионная трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"83 [депутата] за, один - против. Закон принят в третьем чтении", - сказал председатель парламента Шалва Папуашвили после голосования.

Законопроект регулирует работу судей различных инстанций, в том числе вопросы дисквалификации судей, чья деятельность может быть признана предвзятой.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили Молдавии и Украине статус кандидатов на вступление в сообщество. Они признали европейскую перспективу Грузии, а также готовность предоставить ей статус кандидата после выполнения 12 условий. Большая часть рекомендаций на сегодняшний день выполнена, в том числе проведена избирательная реформа, создано антикоррупционное бюро, по новой системе избран омбудсмен, внесены изменения в законы против гендерной дискриминации и о борьбе с организованной преступностью, назначены три из пяти членов Высшего совета юстиции.

В конце года Грузия ожидает нового решения Еврокомиссии о предоставление стране статуса кандидата на основании выполнения 12 рекомендаций.