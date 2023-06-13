Глава МАГАТЭ заявил, что может приехать в Россию через несколько дней

Рафаэль Гросси также выразил "крайнюю обеспокоенность" тем, что украинское контрнаступление "может сказаться на безопасности" Запорожской АЭС

ВЕНА, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе поездки в Киев во вторник заявил, что может направиться в Россию после завершения его визита на Украину. Выступление Гросси транслировалось на сайте МАГАТЭ.

"Очень вероятно, что я отправлюсь в Россию - не сразу же, а через несколько дней", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов. Гросси также выразил "крайнюю обеспокоенность" тем, что украинское контрнаступление "может сказаться на безопасности" Запорожской АЭС. Он добавил, что по завершении пресс-подхода отправится на станцию, где проведет несколько часов и самостоятельно оценит ситуацию.