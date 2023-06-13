Замгенсека ООН 15-16 июня посетит Москву

Розмари Дикарло намерена встретиться с высокопоставленными представителями министерства иностранных дел и другими представителями российского руководства

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло посетит Москву 15-16 июня. Об этом заявил во вторник официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло посетит 15-16 июня Москву. Госпожа Дикарло встретится с высокопоставленными представителями министерства иностранных дел и другими представителями властей для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности", - сказал он.