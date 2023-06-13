У ООН нет данных об использовании Киевом коридоров зерновой сделки для атак на РФ

Официальный представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик при этом подчеркнул, что вопросами касательно коридора занимается Совместный координационный центр

ООН, 13 июня. /ТАСС/. Официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не располагает данными об использовании Украиной коридоров зерновой сделки для запуска морских дронов против России.

"Вопросами касательно коридора занимается Совместный координационный центр. Очевидна важность того, чтобы все договоренности выполнялись, - сказал Дюжаррик во вторник на брифинге. - Но у меня нет данных".

Ранее на встрече с военкорами президент РФ Владимир Путин заявил, что "коридоры, по которым идут корабли, постоянно используются противником для запуска морских беспилотников".