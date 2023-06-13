Глава МАГАТЭ представил Зеленскому программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС

В его основе лежат ядерные технологии в области здравоохранения, безопасности продуктов питания и питьевой воды, здоровья животных, управления почвой и водой, а также в сфере оценке состояния критических инфраструктур после наводнения

ВЕНА, 13 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси во вторник представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому программу помощи Украине для преодоления последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.

"Я представил президенту Зеленскому программу помощи Украине, в основе которой лежат ядерные технологии в области здравоохранения, безопасности продуктов питания и питьевой воды, здоровья животных, управления почвой и водой, а также в сфере оценке состояния критических инфраструктур после наводнения", - написал Гросси в Twitter.

Гросси на данный момент находится в Киеве, но позже намерен посетить Запорожскую АЭС.