Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать "Северные потоки"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США не комментирует сообщения СМИ о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов "Серверный поток" и "Северный поток - 2".

"Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран, - сказал во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. - Мы будем ждать результатов этих расследований".