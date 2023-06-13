13 июня, 17:44,
обновлено 13 июня, 18:37

Госдеп не комментирует сообщения, что США призывали Украину не атаковать "Северные потоки"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Госдепартамент США не комментирует сообщения СМИ о том, что ЦРУ предупреждало Украину о недопустимости атак в отношении газопроводов "Серверный поток" и "Северный поток - 2".

"Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины. Что касается заданного вопроса, то это дело относится к расследованию, ведущегося рядом европейских стран, - сказал во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. - Мы будем ждать результатов этих расследований". 

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