ФРГ и Польша откроют центр ремонта танков Leopard-2

По данным агентства Bloomberg, переговоры о создании объекта должны завершиться в "ближайшие дни, до начала саммита НАТО в Вильнюсе"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. ФРГ и Польша вышли на финальную стадию переговоров о создании центра ремонта переданных Украине и подбитых Вооруженными силами (ВС) РФ танков Leopard-2 германского производства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Переговоры должны завершиться в "ближайшие дни, до начала саммита НАТО в Вильнюсе" 11-12 июля, передает агентство со ссылкой на посла Германии в Польше Томаса Баггера. По его словам, в данном центре планируется складировать запчасти, необходимые для ремонта немецкой военной техники.

В апреле министр обороны Германии Борис Писториус объявил о заключении соглашения о создании в Польше центра обслуживания и ремонта указанных танков. 25 января правительство ФРГ подтвердило, что направит на Украину 14 Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. 24 февраля Германия приняла решение поставить Киеву еще 4 единицы техники из запасов своих вооруженных сил, в конце марта стало известно, что 18 Leopard 2 уже прибыли на место назначения.

Leopard 2 считается одним из самых современных боевых танков на мировом рынке вооружений. Однако одной из проблем может быть сложность системы, которая очень требовательна к обслуживанию, поэтому было решено открыть сервисный центр.