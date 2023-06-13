Трамп назвал день выдвижения ему обвинений "одним из самых печальных" в истории США

Бывший президент США, собирающийся вновь бороться за пост, также назвал выдвижение против него обвинений политическим решением

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что день выдвижения обвинений в его адрес по делу о секретных документах станет одним из наиболее печальных в истории США.

"Это один из наиболее печальных дней в истории нашей страны. Мы - народ в упадке", - написал от перед выездом в суд в Майами, где ему будут предъявлены обвинения.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного 9 июня в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".

Республиканец Трамп утверждает, что никаких правонарушений с его стороны не было, поскольку он, будучи главой государства, обладал полномочиями, позволяющими рассекретить все находившиеся у него документы. Полномочия, однако, не распространялись на материалы, относящиеся к ядерной сфере. Именно такие документы, согласно обвинительному заключению, были обнаружены в Мар-а-Лаго. Бывший президент, собирающийся вновь бороться за высший государственный пост на предстоящих в следующем году выборах, также характеризует выдвижение против него обвинений как политическое решение, инспирированное нынешней администрацией США во главе с демократом Джо Байденом.

Нарушения порядка хранения секретных документов допускал и нынешний президент США Джо Байден. В январе стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда Байден занимал пост вице-президента США. По данным Белого дома, бумаги были обнаружены адвокатами главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 года по 2019 год, то есть до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее секретные бумаги были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).