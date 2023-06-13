Лукашенко: согласовать с Россией применение ядерного оружия можно одним звонком

МИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Согласовать с Россией применения ядерного оружия - не проблема. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия-1".

"Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?" - сказал он.

Он заявил, что размещаемое Россией в Белоруссии тактическое ядерное оружие втрое мощнее, чем примененные США бомбы в Хиросиме и Нагасаки.

"У нас - ракеты и бомбы. Бомба в три раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Там больше 80 тыс. мгновенно погибло, 250 тыс. от одного удара. А это одна бомба в три раза мощнее. Это, я не знаю, под миллион человек погибнет сразу. Не дай Бог применять это оружие, но это все-таки ограниченная территория", - сказал Лукашенко.

Белорусский президент также сообщил, что российское тактическое ядерное оружие в республике будет размещено в нескольких хранилищах на территории Белоруссии.

"Как только все завезем, оно будет рассредоточено по Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно. У нас их было много. Мы их уже сегодня пять-шесть восстановили. Будем больше восстанавливать. И мы рассредоточим. Мы не будем же держать в одном месте", - сказал он. Фрагмент интервью размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул первого".