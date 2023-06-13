Трампа поместили под арест для предъявления ему обвинений

Помещение под арест проводится без присутствия прессы, он носит формальный характер

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп в настоящее время должен быть помещен под арест на время процедуры предъявления обвинений. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Помещение под арест проводится без присутствия прессы, он носит формальный характер. Трамп будет освобожден после предъявления ему обвинений и сможет свободно покинуть здание суда. По договоренности приставов с охраняющей экс-президента Секретной службой наручники на него одевать не будут, хотя будет сделан его снимок для дела. Трампу также потребуется подписать ряд документов.