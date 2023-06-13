Байден: НАТО укрепит приверженность принципу коллективной обороны на саммите в Вильнюсе

Президент США также заявил, что работает над тем, чтобы все страны альянса тратили на оборону как минимум 2% национального ВВП

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена укрепить приверженность принципу коллективной обороны на предстоящем саммите в столице Литвы. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме.

"Мы укрепили восточный фланг НАТО, ясно дали понять, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Повторю: приверженность Соединенных Штатов статье 5 [устава] НАТО является нерушимой", - сказал американский лидер. Он имел в виду статью 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора. В ней закреплен принцип коллективной обороны альянса. Статья предусматривает коллективный ответ в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" стран - членов НАТО. "На нашем саммите в Литве в следующем месяце мы укрепим этот импульс", - утверждал Байден.

Кроме того, он заявил, что работает над тем, чтобы все страны - участницы Североатлантического альянса тратили на оборону как минимум 2% национального ВВП. Государства НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран альянса. По мнению Байдена, "союзники по НАТО никогда не были более едины". "Мы видим совместную силу в модернизации отношений внутри НАТО, а также в предоставлении вооружений Украине", - отметил Байден.

Он также подчеркнул, не вдаваясь в детали, что полностью информирует НАТО о своих переговорах с лидерами Японии и Республики Корея. По словам Байдена, страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), являющиеся партнерами коллективного Запада, в ситуации вокруг Украины впервые активно содействуют усилиям последнего, касающимся Европы.

Экспансия в АТР

Как утверждал в начале июня глава Пентагона Ллойд Остин, Соединенные Штаты не пытаются "создать НАТО в регионах Индийского и Тихого океанов".

Между тем, как заявил в марте председатель КНР Си Цзиньпин, США проводят кампанию по сдерживанию Китая, которая несет с собой беспрецедентные вызовы для Пекина. В свою очередь глава китайского МИД Цинь Ган тогда указал, что в политике Соединенных Штатов в отношении КНР есть "серьезный перекос": Вашингтон всегда руководствуется "презумпцией виновности" Пекина. Министр отметил, что "оценка США, что Китай является для них главным стратегическим оппонентом и угрозой, является в корне ошибочной". По словам главы внешнеполитического ведомства, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов - "окружить КНР", в том числе создавая "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию".

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии. Кроме того, США пытаются активно продвигать Четырехсторонний диалог по безопасности с участием Австралии, Индии и Японии (Quad).