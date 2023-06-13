Генсек НАТО заявил в США, что мир станет опаснее, если РФ победит на Украине

Йенс Столтенберг считает, что СВО стало "нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду"

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной. Об этом он заявил во вторник на встрече с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

"Мы также осознали, что жестокое вторжение России в Украину было нападением не только на Украину, но и на наши основные ценности, и на свободных людей повсюду. И поэтому президент [России Владимир] Путин не должен выиграть эту войну, потому что это будет не только трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным", - сказал он.

По его словам, поддержка стран НАТО Украине "сейчас имеет значение на поле боя". "Наступление началось, и украинцы добиваются прогресса", - добавил он, подчеркнув, что НАТО на саммите в июле усилит поддержку Украины.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек.