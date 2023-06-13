Белый дом заявил, что США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территории РФ

При этом пресс-секретарь Карин Жан-Пьер ушла от комментария о подрыве "Северных потоков", рекомендовав обратиться к ЦРУ

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. США по-прежнему выступают против вылазок Украины на территории РФ. С таким заявлением выступила во вторник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, уйдя при этом от ответа на вопрос о подрыве "Северных потоков".

"Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять. Что касается трубопровода, я просто не могу об этом говорить", - сказала она, посоветовав обратиться по вопросу "Северных потоков" к ЦРУ.