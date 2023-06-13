CNN: Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Признание вины позволило бы экс-президенту пойти на сделку со стороной обвинения и договориться об облегченном наказании

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Экс-президент СЩА Дональд Трамп заявил суду в Майами, что не признает себя виновным по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Не виновен", - заявил Трамп в ответ на соответствующий вопрос судьи.

Признание вины позволило бы Трампу пойти на сделку со стороной обвинения и договориться об облегченном наказании. Поскольку Трамп вины не признал, дело будет рассматриваться в обычном порядке.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".