Вучич заявил, что премьер непризнанного Косова провоцирует новую войну в Европе

Сербский лидер назвал арест Милуна Миленковича провокацией и преступлением Альбина Курти

БЕЛГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти своими действиями в отношении сербов, проживающих на территории Косова и Метохии, провоцирует военные действия в самом сердце Европы. Такое мнение выразил во вторник президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с американскими сенаторами Крисом Мерфи, Джин Шахин и Питом Рикетсом.

"Президент Вучич ясно и недвусмысленно заявил, что сегодняшний арест Милуна Миленковича является провокацией и преступлением Альбина Курти, который пытается спровоцировать войну в самом сердце Европы", - отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой главы государства. Сербия "делает все возможное для сохранения мира", но сербы в Косово и Метохии "подвергаются самым жестоким пыткам и преследованиям за последние пятнадцать лет", добавил Вучич.

Ранее во вторник стало известно, что итальянский генерал Анджело Микеле Ристучча, командующий Силами НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR), прибудет 14 июня в столицу Сербии для переговоров с Вучичем на фоне очередного витка обострения на севере Косова и Метохии.

Обострение межэтнических противоречий в Косово

Несколько сотен мирных жителей вышли на улицы в северной части города Косовска-Митровица на севере Косова и Метохии во вторник после ареста местного жителя, серба Милана Миленковича, полицейским спецназом, подконтрольным самопровозглашенным косовским властям. Косовская полиция также задержала ранее Радоша Петровича и Душана Обреновича, сербских жителей севера края, которых обвиняют в применении насилия против в отношении бойцов Сил НАТО для Косова в ходе протестной акции 29 мая.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы СДК оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.