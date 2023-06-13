Пентагон заявил, что продолжает изучать обстоятельства разрушения Каховской ГЭС

В ведомстве указали на отсутствие новой информации

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Минобороны США по-прежнему изучает данные о разрушении Каховской ГЭС. Об этом во вторник заявила журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы продолжаем выяснять, кто несет ответственность за разрушение дамбы, - сказала она. - На данный момент у меня просто нет больше информации".

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находятся 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют. По последним данным, 8 человек погибли (2 из них - в результате обстрела пункта эвакуации), более 60 госпитализированы.

Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.