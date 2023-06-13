WSJ: ЦРУ считало, что Киев отказался от атаки на "Северные потоки"

При этом, отметила газета, американская разведка, изначально сомневалась в возможностях Киева осуществить такую сложную операцию на большой глубине, где пролегает трубопровод

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. ЦРУ полагало, что после предупреждения о недопустимости атаки на трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток - 2" Киев отказался от этих планов. Об этом сообщает во вторник газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, когда в ЦРУ узнали о разработке Украиной планов атаки на трубопроводы, то потребовали отказаться от них. Киев согласился. В августе представители ЦРУ сообщили Германии и другим европейским странам, что угроза атаки на трубопроводы значительно снизилась и что Киев, по оценкам ЦРУ, более не разрабатывал такую операцию.

В материале The Wall Street Journal не уточняется, кто в итоге, по оценкам ЦРУ, осуществил атаку. При этом американская разведка, добавляет газета, изначально сомневалась в возможностях Киева осуществить столь сложную операцию на большой глубине, где пролегает трубопровод.

Госдепартамент США ранее заявил, что не комментирует закрытые переговоры с союзниками, которые имели место по этому вопросу.

О том, что у ЦРУ была информация о подготовке Киевом атаки, во вторник сообщили ряд американских и европейских СМИ.

Подрыв трубопроводов

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Ранее в германских и американских СМИ сообщалось со ссылкой на источники о некоей "проукраинской группировке", якобы причастной к подрывам. При этом о какой-либо связи с Киевом прежде не упоминалось ни разу.