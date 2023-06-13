Суд не стал устанавливать ограничения или залог в деле Трампа

Это позволяет экс-президенту далее без препятствий проводить свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в различных штатах

МАЙАМИ /штат Флорида/, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Майами не стал устанавливать каких-либо ограничений на перемещения или залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа в деле о ненадлежащем обращении с судебными документами. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили представители суда.

"Суд не установил ограничений на перемещение и не стал назначать залог", - сказал представитель суда.

Такое решение означает, что Трамп может далее без препятствий проводить свою избирательную кампанию и встречаться со сторонниками в различных штатах.