Белый дом считает, что зерновой коридор должен существовать на стабильной основе

Представитель СНБ добавил, что мир заслуживает уверенности в продолжении экспорта продовольствия

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Действующие в рамках зерновой сделки транспортные коридоры должны существовать на стабильной основе. Так представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома прокомментировал во вторник заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва думает над выходом из зерновой сделки.

"Мир заслуживает уверенности в том, что этот коридор для экспорта зерна и продовольствия будет существовать на стабильной основе и что оно попадет на мировые рынки, чтобы мир мог продолжать получать продовольствие", - цитирует агентство Reuters слова чиновника из СНБ. Он призвал Россию не угрожать глобальным поставкам продовольствия и назвал ситуацию "достойной сожаления".

Ранее во вторник Путин заявил, что Россия рассматривает возможность прекратить свое участие в зерновой сделке. Он обратил внимание, что большая часть украинского зерна, вопреки договоренностям, идет во вполне благополучные страны Евросоюза, а Украина получает от его продажи валютную выручку. Причем экспорт продовольствия остается для нее едва ли не главным источником валютных доходов. Более того, продолжил президент, в страны Африки украинское зерно почти не доходит. При этом Путин заверил, что в случае выхода из сделки Россия готова поддержать нуждающиеся страны и бесплатно заместить поставки, которые сейчас идут туда с Украины. Глава государства добавил, что это еще предстоит обсуждать. Он упомянул, что намерен посоветоваться на этот счет с руководителями африканских государств.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 марта 2023 года Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН. Как заявил 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, зерновая сделка продлена на два месяца с 18 мая. При этом турецкий лидер поблагодарил руководство России, Украины и ООН за конструктивный подход.