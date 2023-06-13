Венгрия и Польша создают коалицию против миграционной политики Евросоюза

Проблема миграции уже несколько лет вызывает серьезные разногласия между правительством Венгрии и руководством ЕС

БУДАПЕШТ, 13 июня. /ТАСС/. Венгрия присоединяется к коалиции государств, выступающих против нового плана Евросоюза по приему мигрантов из стран Азии и Африки. Об этом заявил во вторник политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан в связи с призывом главы польского правительства Матеуша Моравецкого к объединению всех, кто не согласен с замыслами Брюсселя.

"Матеуш Моравецкий заявил, что для сохранения национального суверенитета и безопасности семей создается коалиция стран, выступающих против плана ЕС по переселению мигрантов. Венгрия присоединяется!" - написал Балаж Орбан на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Во вторник Моравецкий объявил на пресс-конференции в Варшаве, что в Центральной Европе создается коалиция государств, возражающих против миграционного плана ЕС. При этом он напомнил о "решительной позиции" стран этого региона во время миграционного кризиса, разразившегося в 2015 году.

8 июня этот новый план был одобрен большинством голосов на совещании министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе. По сообщениям из Брюсселя, Венгрия и Польша выступили против, Болгария, Литва, Мальта и Словакия воздержались. При этом Венгрия заявила, что такой вопрос должен решаться только на основе консенсуса, а не простым голосованием, и предложила продолжить его обсуждение на следующем саммите Евросоюза. По инициативе руководства ЕС и лидеров ведущих стран сообщества документ оформлен в виде законопроекта и сейчас находится на рассмотрении Европарламента.

По сообщениям венгерских СМИ, он предусматривает введение квот на допуск нелегальных мигрантов, а также возможность отказаться от их приема, внеся в общий фонд взнос на их обустройство в других странах. Некоторые участники дискуссий в Брюсселе уже назвали этот план историческим, однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сразу заявил, что считает его неприемлемым. Как отметила глава Минюста Юдит Варга, взнос в размере "примерно €22 тыс. за каждого отвергнутого мигранта - это нонсенс".

Проблема миграции уже в течение нескольких лет вызывает серьезные разногласия между правительством Венгрии и руководством Евросоюза. Несмотря на давление со стороны Брюсселя, Будапешт заявляет, что не намерен менять позицию и допускать на свою территорию нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.