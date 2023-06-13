Парламент Грузии ратифицировал соглашение с Азербайджаном в сфере обороны

Документ предусматривает сотрудничество обеих стран в таких форматах, как официальные визиты, переговоры, консультации, обмен информацией, представляющей общий интерес, участие в конференциях и семинарах

ТБИЛИСИ, 13 июня. /ТАСС/. Грузинский парламент ратифицировал соглашение "О сотрудничестве в сфере обороны между правительством Грузии и правительством Азербайджанской Республики". Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Сферами сотрудничества, определенными соглашением, являются: военное образование, учения и обучение, политика обороны и безопасности, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира", военное законодательство, военная топография, военная медицина, кибербезопасность в сфере обороны, социальные, спортивные и культурные мероприятия", - говорится в пояснительной к соглашению записке.

Документ предполагает сотрудничество сторон в таких форматах, как официальные визиты и рабочие встречи, двусторонние переговоры, консультации и обмен опытом, обмен информацией, представляющей общий интерес, участие в конференциях и семинарах.

Соглашение является бессрочным. Любая из стран, решившая выйти из него, должна будет уведомить по дипломатическим каналам вторую сторону о своем намерении.

Соглашение между Грузией и Азербайджаном оформили в Баку в апреле. От Грузии его подписал министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, а от имени Азербайджана - глава оборонного ведомства Закир Гасанов.