Катастрофические потери ВСУ и снаряды с ураном для Киева. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добились никаких успехов в ходе контрнаступления, при этом они несут катастрофические потери, вдесятеро превышающие потери российских войск, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он отметил отсутствие необходимости новой мобилизации и введения военного положения на всей территории России. Путин также не исключил возможности создания на территории Украины "санитарной зоны", чтобы ВСУ не могли обстреливать российские регионы.

Администрация президента США Джо Байдена готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном, сообщила газета The Wall Street Journal. Россия оставляет за собой право применять такие же боеприпасы, предупредил российский лидер.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Воздушно-космические силы (ВКС) России в ночь на 13 июня нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по местам сосредоточения резервов ВСУ, а также по складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в течение прошедших суток подразделения ВСУ продолжали попытки ведения наступательных действий на южнодонецком направлении, а также в районе Артемовска (украинское название - Бахмут). Все атаки были отражены, потери противника превысили 620 человек, уничтожено 6 танков и около 30 бронемашин. На других направлениях уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ, несколько единиц бронетехники и различные артиллерийские вооружения.

Путин о потерях в ходе СВО

ВСУ с 4 июня ведут "крупномасштабное наступление", однако "ни на одном из участков противник успеха не имел", при этом он несет потери, которые можно назвать "катастрофическими", заявил президент РФ. Среди российских военных потери в 10 раз меньше, добавил он.

"Еще более серьезными" Путин назвал понесенные ВСУ потери бронетехники. По его словам, за время контрнаступления ВСУ "потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа", и "это только то, что мы видим". По оценке президента, ВСУ потеряли уже 25-30% техники, поставленной Западом. Российские ВС потеряли 54 танка, "часть из них подлежит восстановлению и ремонту".

"Санитарная зона"

Дальнейшие шаги России в ходе проведения СВО будут зависеть от ситуации, которая сложится на момент окончания украинского контрнаступления, отметил глава государства. По его мнению, "нет никакого смысла" и необходимости вводить военное положение на всей территории страны, но "надо работать тщательнее по некоторым вопросам".

Говоря об обстрелах российских регионов со стороны ВСУ, Путин не исключил возможности создания "на территории Украины какой-то санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию". Он отметил, что Россия продолжит избирательно наносить удары по целям на Украине, а не стрелять по гражданским объектам и жилым кварталам, "как эти придурки лупят".

Срочники, мобилизованные и контрактники

Российский лидер заверил, что на сегодняшний день нет необходимости в проведении дополнительной мобилизации. Он отметил, что закон не предусматривает конкретных сроков ротации мобилизованных, исходить в этом вопросе необходимо будет из развития ситуации в зоне СВО.

Путин напомнил, что военнослужащих по призыву в зону проведения спецоперации не направляют, но солдаты-срочники несут службу в том числе и на приграничных территориях.

Президент подчеркнул, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с Минобороны РФ, только так можно обеспечить получение ими социальных гарантий наравне с контрактниками.

Минобороны РФ проинформировало, что три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО.

Разрушение Каховской ГЭС

Россия "точно не заинтересована" в подрыве Каховской ГЭС, поскольку ее разрушение повлекло тяжелые последствия для территорий, подконтрольных РФ, заявил Путин. Он возложил ответственность за обрушение плотины гидроэлектростанции на украинскую сторону, которая "стремилась к этому".

Президент пообещал, что пострадавшим от затопления "будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами".

По данным властей Херсонской области, число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС достигло 17. Подтопленными остаются 21,4 тыс. домов.

Зерновая сделка

Президент не исключил возможность выхода России из зерновой сделки. Он напомнил, что Москва пошла на договоренности, чтобы помочь беднейшим странам и чтобы добиться снятия санкций с российского сельхозсектора. "Нас обманули в очередной раз", - констатировал Путин.

Вдобавок Украина постоянно использует коридоры зерновой сделки для запуска морских беспилотников, которые нападают на российские корабли, отметил глава государства. "Поэтому мы сейчас думаем о том, чтобы нам выйти из этой так называемой зерновой сделки", - сказал он. Путин добавил, что Россия готова бесплатно поставлять свою сельхозпродукцию беднейшим странам.

Оружие для Киева

США приняли решение предоставить Украине новый пакет оружия и военной техники на сумму $325 млн, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в 40-й по счету пакет военных поставок Киеву войдут "критически важные" средства ПВО, дополнительные боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и бронетехника.

Администрация США готова одобрить поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков Abrams, сообщила газета The Wall Street Journal. По словам ее источников, Белый дом согласился одобрить передачу снарядов после серии дебатов о том, какими боеприпасами стоит оснастить танки, которые США направят Украине. Как сказал один высокопоставленный чиновник, не осталось никаких препятствий для утверждения поставок данного вида боеприпасов.

Запад испытывает дефицит боеприпасов, поэтому готов поставлять Киеву снаряды с обедненным ураном, предположил президент РФ. По его словам, "таких боеприпасов у нас много", однако до сих пор Россия не считала необходимым пускать их в дело. Но если ВСУ "будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", предупредил Путин.

Бомбоубежища в Киеве

Власти Киева выделят 300 млн гривен (около $8 млн) на покупку до 250 модульных бетонных укрытий, проинформировал мэр города Виталий Кличко. По его словам, власти города совместно с главами районных администраций и представителями МЧС "должны определиться с количеством необходимых для города модульных наземных укрытий и местами их установки".

Киевская городская военная администрация (КГВА) предложила ввести уголовную ответственность за неудовлетворительное состояние укрытий гражданской обороны, заявил глава КГВА Сергей Попко по итогам проверки бомбоубежищ. Он отметил, что более трети убежищ непригодны, а соответствует всем требованиям без замечаний лишь шестая часть.

Конфликт вокруг Лавры

Суд на Украине отклонил иск канонической Украинской православной церкви (УПЦ) к государственному музею-заповеднику "Киево-Печерская лавра" об устранении препятствий монахам для совершения богослужений, сообщил министр культуры страны Александр Ткаченко.

По его словам, слушание по существу дела состоялось 13 июня в Хозяйственном суде Киева. По утверждению Ткаченко, представители УПЦ не прибыли на заседание и подали ходатайство о переносе слушаний, которое было отклонено судом как необоснованное.

Министр также сообщил, что УПЦ до сих пор не передала Минкультуры ключи от всех 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре.