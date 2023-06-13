Бывший президент США не признал вину ни по одному из предъявленных ему пунктов обвинения

МАЙАМИ /штат Флорида/, 13 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Майами (штат Флорида), где ему были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными докумментами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Автоколонна Трампа выехала из подземного гаража в здании суда в 15:54 (22:54 мск). Экс-президент США из окна автомобиля помахал своим сторонникам, ждавшим его у здания суда. Некоторые сторонники бывшего американского лидера пытались подбежать к его автомобилю, но их оттеснили сотрудники Секретной службы США, занимающейся обеспечением охраны действующих и бывших первых лиц государства.

Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему пунктов обвинения. Суд в свою очередь не стал устанавливать каких-либо ограничений на перемещения или залог в отношении экс-президента США, а также его помощника Уолта Науты, который, по данным газеты The New York Times, на заседании во вторник не ответил на вопрос о признании вины и взял дополнительное время для консультаций с юристами.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, американские правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику Уолту Науте обвинения по 38 пунктам. Как указывается в заключении, сотрудники ФБР США в ходе обыска, прошедшего в августе прошлого года в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, изъяли в совокупности 102 документа: 27 из них находились в кабинете экс-главы американской администрации, еще 75 - в кладовой. На 17 документах стоял гриф "совершенно секретно".