Госдеп одобрил продажу Франции оборудования для самолетов Hawkeye на $160 млн

Главным подрядчиком выступит Northrop Grumman

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил закупку Францией оборудования и услуг для обслуживания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-2C Hawkeye на сумму около $160 млн. Об этом сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

"Агентство по сотрудничеству в области безопасности сегодня предоставило требуемую сертификацию и уведомило Конгресс об этой возможной продаже", - говорится в заявлении ведомства.

Главным подрядчиком выступит Northrop Grumman, никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не заключались, указывает агентство. Для реализации потребуется на непостоянной основе направить во Францию одного представителя подрядчика для оказания технической, эксплуатационной и логистической поддержки на местах.

Кроме того, власти США одобрили потенциальное предоставление Кувейту инженерно-технических услуг на сумму около $1,8 млрд. Агентство уточняет, что правительство Кувейта запросило, в частности, дальнейшее обслуживание для самолетов F/A-18C/D Hornet и F/A-18E/F Super Hornet, обслуживание двигателей F404 и F414 американской компании General Electric.

Пентагон заверил, что продажи Франции и Кувейту не повредят боеготовности США и "не изменят базовый военный баланс" в регионах.