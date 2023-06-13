Трампа освободили из-под ареста после предъявления ему обвинений

Экс-президент покинул здание суда и отправился в аэропорт

МАЙАМИ /штат Флорида/, 13 июня. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп освобожден из-под ареста после предъявления ему обвинений. Это подтвердил корреспонденту ТАСС представитель суда в Майами, где проходило судебное заседание.

"Трамп не находится под арестом", - сказал он.

Для предъявления обвинений Трамп был формально помещен под арест. Наручники на него не надевали. Арест был снят после того, как он заявил о своей невиновности, а судья решил, что в заключении под стражу нет необходимости.

Трамп находился под арестом менее двух часов, сейчас он уже покинул здание суда и отправился в аэропорт, откуда вылетит в Нью-Джерси.