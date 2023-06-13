Назначенный премьер Румынии объявил состав будущего правительства

В предложенный состав коалиционного правительства входят представители Социал-демократической партии и Национал-либеральной партии

БУХАРЕСТ, 13 июня. /ТАСС/. Назначенный премьер-министр Румынии Марчел Чолаку (Социал-демократическая партия) внес во вторник список министров и программу правительства на рассмотрение в парламент. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В предложенный состав коалиционного правительства входят представители Социал-демократической партии (СДП) и Национал-либеральной партии (НЛП). Руководство Демократического союза венгров Румынии вышло из коалиции, так как не смогло сохранить за собой пост министра по делам развития, общественных работ и администрации, который принадлежал им в предыдущем кабинете.

В правительстве будет 11 членов СДП, включая Чолаку, и 9 членов НЛП. На пост министра национальной обороны предложен Анджел Тылвэр, который занимает эту должность сейчас. На пост вице-премьера, министра внутренних дел НЛП выдвинула Кэтэлина Передою, министра финансов - Марчела Болоша, министра иностранных дел - Луминицу Одобеску и министра юстиции - Алину Горгиу.

Коалиционное правительство было образовано в Румынии в ноябре 2021 года после неудачных попыток сформировать однопартийный кабинет. Стороны договорились, что представители НЛП и СДП будут исполнять обязанности премьер-министра поочередно по 18 месяцев. Первым пост главы кабинета занял лидер НЛП Николае Чукэ, а теперь - Чолаку, который сформировал свое правительство.

Постоянные бюро Сената (верхняя палата) и Палаты депутатов (нижняя палата) парламента сообщили, что 14 июня кандидаты в министры будут заслушаны в профильных комиссиях, а голосование по программе и составу правительства состоится 15 июня.