13 июня, 21:27
Военная операция на Украине

Politico: в Рамштайне обсудят долгосрочное обслуживание переданной ВСУ западной техники

По данным газеты, Украина хочет при сотрудничестве с США и странами Европы создать на территории Украины или Польши инфраструктуру для этих целей

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Обслуживание предоставленной Киеву западной техники в долгосрочной перспективе является одним из приоритетных вопросов для контактной группы по Украине. Об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Отмечается, что обслуживание переданных ВСУ западных танков и бронетехники, будет одним из основных пунктов повестки следующего заседания контактной группы по Украине в Рамштайне. Украина хочет при сотрудничестве с США и странами Европы создать на территории Украины или Польши инфраструктуру для технического обслуживания западной техники, пишет издание.

"Некоторые из наших европейских коллег уже обладают сложившимися отношениями с промышленностью Украины. Я говорил с несколькими компаниями в Европе, они строят планы на будущее", - сказал газете собеседник из американского оборонного ведомства. Он добавил, что созданная в рамках контактной группы по Украине команда, отвечающая за вопросы долгосрочного обслуживания имеющейся у Украины техники - это "наиболее активная рабочая группа на данный момент". 

Теги:
УкраинаСШАПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация