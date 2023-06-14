13 июня, 21:39
Дело Дональда Трампа

Трамп после предъявления ему обвинений поблагодарил сторонников за поддержку

Бывший президент США ранее не признал вину ни по одному из предъявленных ему в суде Южного округа штата Флорида пунктов обвинения

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп во вторник поблагодарил за поддержку своих сторонников, которые в большом количестве собрались у здания суда в Майами (штат Флорида), где ему были предъявлены обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

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"Спасибо, Майами. Столь теплый прием в столь печальный для нашей страны день", - написал республиканец в своей социальной сети Truth Social. Его многочисленные сторонники провели 13 июня  несколько часов у здания суда в Майами, скандируя лозунги в поддержку политика. Как сообщалось ранее, в 20:15 (03:15 мск 14 июня) ожидается выступление Трампа в гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему в суде Южного округа штата Флорида пунктов обвинения. Суд не стал устанавливать залог или ограничения на передвижения экс-президента США и его помощника Уолта Науты, который, по данным газеты The New York Times, не ответил на вопрос, признает ли он себя виновным, и взял дополнительное время для консультаций с юристами.

Как следует из обвинительного заключения, размещенного в электронной базе данных суда Южного округа Флориды, правоохранительные органы предъявили Трампу и его помощнику обвинения по 38 пунктам.  

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