Премьер Словении выступил за изменение процесса интеграции Западных Балкан в Евросоюз

Роберт Голоб отметил, что процесс расширения ЕС "не работает"

ЛЮБЛЯНА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб выступает за изменение процесса интеграции стран Западных Балкан в Евросоюз. Об этом он сообщил во вторник в рамках рабочего визита в Австрию.

"Австрия и Словения являются союзниками в поддержке стран Западных Балкан. Процесс расширения [Евросоюза] не работает. Нам нужно внести изменения в данный процесс, чтобы как можно быстрее интегрировать западнобалканские страны в ЕС, - передает слова Голоба правительство Словении на своей странице в Twitter. - Это необязательно означает полноправное членство в одночасье, но нам нужно изменить процесс сближения и интеграции в ЕС. Страны на Балканах ждали следующего шага в течение 20 лет".

13 марта Голоб призвал Сараево к ускорению процесса вступления Боснии и Герцеговины (БиГ) в состав Евросоюза. По словам политика, в Брюсселе изменилась атмосфера в отношении Боснии и Герцеговины. Как отметил словенский премьер, "у БиГ появилась историческая возможность воспользоваться изменившимися обстоятельствами и ускорить движение по европейскому пути".