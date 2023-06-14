СМИ сообщили о готовности Дании начать обучение украинских пилотов на F-16 в августе

По данным агентства Ritsaus Bureau, конкретная программа обучения с привязкой к месту проведения будет зависеть от того, какие государства согласятся пожертвовать Киеву истребители

СТОКГОЛЬМ, 14 июня. /ТАСС/. Правительство Дании близко к принятию решения о подготовке украинских пилотов F-16 на территории королевства. Оно, вероятно, может начаться в августе, сообщает во вторник агентство Ritsaus Bureau.

Хотя само решение официально еще не принято, 15 июня, на встрече возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщит о желании своей страны предоставить свои возможности для подготовки украинских летчиков. "Я ожидаю, что за лето у нас будут все формальные рамки для начала обучения в августе, - пояснил он. - С раскрытием деталей мне хотелось бы повременить до тех пор, пока мы не будем готовы полностью. Но это никакой не секрет, что мы открыты для предоставления датской территории для такой подготовки".

Конкретная программа обучения украинских летчиков с привязкой к месту проведения будет зависеть от того, какие государства согласятся пожертвовать Украине истребители F-16. По словам датского политика, число стран, выступающих за передачу ВСУ этих самолетов, постоянно растет.

Троэльс Лунд Поульсен 14 июня начнет двусторонние переговоры с парламентскими партиями для достижения необходимого соглашения с прицелом на то, чтобы иметь его к концу июня.