Йеллен заявила, что полный отказ США от экономических отношений с Китаем будет катастрофой

Обе стороны получают выгоду от сотрудничества, поэтому его следует укреплять, считает министр финансов Соединенных штатов

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Гипотетическое решение США полностью отказаться от экономических отношений с Китаем носило бы катастрофический характер. Об этом заявила во вторник министр финансов Соединенных штатов Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Законодатели, критикующие политику Пекина, попросили ее прокомментировать возможность прекратить отношения с КНР. "Я думаю, что мы выигрываем, а Китай выигрывает от торговли и инвестиций, что максимально открыто. Для нас было бы катастрофой пытаться полностью порвать с Китаем. Снижение рисков? Да. Полный разрыв [отношений]? Абсолютно нет", - подчеркнула министр, добавив, что торговля и инвестиции имеют решающее значение в американо-китайских отношениях.

"Хотя у нас, безусловно, есть проблемы, которые необходимо решить, разрыв отношений был бы большой ошибкой", - продолжала глава Минфина. По ее словам, граждане США "получают огромную выгоду" за счет покупки товаров, которые дешевле производить в Китае. КНР со своей стороны получает выгоду от американского экспорта, который одновременно поддерживает экономику Соединенных штатов. Министр призвала к углублению экономических связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

"Я определенно не думаю, что в наших интересах подавлять экономический прогресс китайского народа, - отметила Йеллен. - Китаю удалось вывести сотни миллионов людей из нищеты, и я думаю, что мы должны восхищаться этим". По ее словам, в целях национальной безопасности вашингтонская администрация рассматривает возможность введения ограничений на инвестиции американских частных компаний в китайские фирмы, имеющие связи с Народно-освободительной армией Китая.

Министра также спросили, поддержит ли она вступление Тайваня в Международный валютный фонд. "Мы должны изучить этот [вопрос]", - ответила она.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.