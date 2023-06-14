Наследный принц Кувейта переназначил главу правительства после выборов в парламент

Шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах поручил сформировать новый кабинет министров

ДУБАЙ, 14 июня. /ТАСС/. Наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах переназначил шейха Ахмеда Навафа аль-Ахмеда ас-Сабаха на должность главы правительства и поручил ему сформировать новый кабинет министров.

Согласно указу наследного принца, распространенному агентством KUNA, глава правительства должен назначить новых министров и отчитаться о формировании кабинета перед Национальным собранием (однопалатный парламент) Кувейта. Указ вступит в силу после публикации в правительственном вестнике Kuwait Alyawm.

6 июня в Кувейте состоялись внеочередные парламентские выборы, по итогам которых в Национальное собрание прошли 12 новых депутатов из 50. В марте этого года Конституционный суд Кувейта признал недействительными результаты голосования, состоявшегося в сентябре 2022 года, и потребовал восстановить состав парламента, избранного в декабре 2020 года. В начале мая 2023 года наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах распустил парламент 2020 года и назначил новые выборы.

Парламент в Кувейте имеет больше влияния, чем в других монархиях Персидского залива, поэтому стабильность политической системы традиционно зависит от того, насколько эффективно взаимодействуют законодательная и исполнительная ветви власти. На протяжении многих лет в стране не прекращается конфликт между избираемым парламентом и правительством, назначаемым эмиром или наследным принцем. Последний обещает провести вслед за выборами политические и правовые реформы, которые будут нацелены на преодоление разногласий между законодательной и исполнительной властью.