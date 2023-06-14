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Военная операция на Украине

Остин обсудит с союзниками по НАТО поставки Киеву систем ПВО и противотанковых комплексов

EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG
Министр обороны США Ллойд Остин
© EPA-EFE/ HOW HWEE YOUNG

В Пентагоне отметили, что такая военная помощь Украине необходима, поскольку ВСУ "планируют комбинированное наступление через хорошо защищенные российские позиции"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин обсудит в Брюсселе с союзниками по НАТО поставки Украине систем противовоздушной обороны (ПВО), противотанковых комплексов, артиллерии и боеприпасов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Пентагона.

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Там напомнили, что глава Пентагона в Брюсселе вместе с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Марком Милли проведет 15 июня очередное заседание созданной западными государствами многосторонней группы, которая координирует оказание Киеву военной помощи. 16 июня Остин встретится с коллегами из стран НАТО.

В Минобороны США подчеркнули, что обсуждения союзников "будут сосредоточены на способах наиболее эффективной поддержки Украины в настоящее время, а также в будущем". Как добавили в пресс-службе, "сейчас в центре внимания Украины находятся системы ПВО, противотанковые комплексы и боеприпасы, а также артиллерия ближнего и дальнего действия", запасные части для военной техники. В распространенном заявлении говорится, что "данные системы необходимы, поскольку украинские войска планируют комбинированное наступление через хорошо защищенные российские позиции, на которых установлены мины" и противотанковые укрепления. Союзники по НАТО также обсудят подготовку украинских пилотов.

Как напомнили в Пентагоне, США выделили около $40 млрд на военную помощь Украине, а их союзники и партнеры - $27 млрд. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияОстин, ЛлойдВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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