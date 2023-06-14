Президент Ирана осудил попытки США захватить природные ресурсы Венесуэлы

Эбрахим Раиси призвал венесуэльскую молодежь противостоять "империалистическому давлению"

КАРАКАС, 14 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси подверг резкой критике политику США и попытки получить неограниченный доступ к природным ресурсам Венесуэлы.

"Слова бывшего президента США Дональда Трампа, произнесенные несколько дней назад, подтверждают намерения США путем уличных беспорядков получить беспрепятственный доступ к ресурсам Венесуэлы", - заявил Раиси во вторник на встрече с венесуэльской молодежью в Каракасе. "Последние слова Трампа стали явным признанием того, что США грабят ресурсы народов", - подчеркнул президент.

Он призвал венесуэльскую молодежь противостоять "империалистическому давлению и попыткам завладеть природными богатствами страны".

Как передает телеканал Globovision, выступая в минувшую субботу в штате Северная Каролина перед своими сторонниками, Трамп заявил, что до его ухода с поста президента Венесуэла "находилась на грани коллапса", а США "могли бы захватить ее и остаться со всей ее нефтью".