Reuters: США добиваются от Индии заключения крупной сделки на поставку ей БПЛА

По данным агентства, сумма контракта может составить $2-3 млрд

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты добиваются от Индии заключения крупного контракта, предусматривающего поставку ей американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Об этом сообщило во вторник из Вашингтона со ссылкой на двух неназванных лиц, осведомленных о деталях американо-индийских переговоров, информационное агентство Reuters.

По его данным, американская администрация рассчитывает, что предстоящий на следующей неделе государственный визит в США премьер-министра Индии Нарендры Моди позволит добиться прогресса в обсуждении сделки или выйти на ее подписание. Последняя, согласно изложенным в материале сведениям, предусматривает передачу Нью-Дели нескольких десятков БПЛА MQ-9B SeaGuardian, которые могут выпускаться в том числе в ударном варианте. В публикации говорится, что стороны рассматривали возможность купли-продажи 30 таких аппаратов. Затем, однако, их число было сокращено до 24, а еще позже - до 18, уточняет Reuters. По версии его источников, ни одно из этих чисел не являлось окончательным. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может составить $2-3 млрд.

В статье также отмечается, что Индия настаивает на локализации производства части компонентов MQ-9B SeaGuardian. Это, пишет Reuters, может осложнить заключение сделки.

Кроме того, в ходе переговоров Моди и президента США Джо Байдена, намеченных на 22 июня, как ожидается, будут рассмотрены перспективы совместного производства боеприпасов и бронетехники, указывается в публикации. В ней констатируется, что прибывший во вторник в Нью-Дели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, как предполагается, обсудит с принимающей стороной вопросы, связанные с возможностью подписания таких договоренностей.

Как обещал 8 июня помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, Вашингтон и Нью-Дели выступят с масштабными объявлениями о военно-техническом сотрудничестве в ходе предстоящего госвизита Моди.

Индия традиционно является одним из крупнейших покупателей российского оружия и военной техники. Однако США публично сигнализировали в последние несколько лет, что добиваются отказа Индии от заключения с Россией крупных контрактов в сфере ВТС. Кроме того, как сообщила в мае 2022 года помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, Вашингтон пытается воспользоваться кризисом вокруг Украины, чтобы оттеснить Россию с занимаемых ею позиций на мировом рынке поставок оружия и военной техники. США поощряют зарубежных партнеров диверсифицировать номенклатуру своей техники, уходя от российских систем, признавала американский дипломат. Согласно изложенной ею информации, приоритетные системы, на которых концентрируют внимание США с прицелом на их замещение, включают, к примеру, российские самолеты и вертолеты, комплексы противовоздушной обороны, бронетехнику и артиллерию.