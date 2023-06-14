Президент Ирана прибыл в Никарагуа с официальным визитом

В иранскую делегацию, в частности, входят министры здравоохранения и медицинского образования, нефти, экономики и финансов, культуры и исламской ориентации

ГАВАНА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл во вторник с официальным визитом в Никарагуа. Об этом сообщил новостной портал El 19 Digital.

По его данным, в международном аэропорту Манагуа Раиси встретил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада Колиндрес. В иранскую делегацию входят, в частности, министры здравоохранения и медицинского образования, нефти, культуры и исламской ориентации, экономики и финансов.

Ранее президент Ирана нанес визит в Венесуэлу, где встретился в президентом республики Николасом Мадуро. Страны заключили некоторые важные соглашения о сотрудничестве по итогам заседания межправительственной комиссии высокого уровня. После Никарагуа Раиси отправится на Кубу.