Депутаты парламента Ливана предпримут 12-ю попытку избрать главу республики

Последнее голосование в парламенте проходило 19 января, но на нем не выявили победителя

БЕЙРУТ, 14 июня. /ТАСС/. Выборы президента Ливана пройдут в среду в однопалатном парламенте республики. Борьбу за высший государственный пост поведут Джихад Азур, занимавший должность министра финансов в 2005-2008 годах, и лидер христианской партии "Аль-Марада", бывший министр внутренних дел Сулейман Тони Франжье.

Депутаты предпримут 12-ю с сентября 2022 года попытку избрать главу республики. Высший государственный пост остается вакантным с 31 октября, когда генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. Последнее голосование в парламенте проводилось 19 января, но в ходе него не выявили победителя.

Как сообщил газете Al Akhbar председатель Палаты депутатов Набих Берри, оба кандидата обладают примерно равными шансами. "Очевидно, что ни Азур, ни Франжье не смогут победить в первом туре, получив поддержку 86 из 128 законодателей, - отметил он. - Во втором туре кандидату для избрания необходимо получить 65 голосов, то есть больше половины".

При этом спикер не исключил, что некоторые члены парламента будут голосовать пустыми бюллетенями, поскольку они не отдают предпочтения ни одному из претендентов. Об этом, в частности, объявил суннитский блок "Аль-Итидаль".

Депутаты шиитских партий "Амаль" и "Хезболлах" заявили 7 июня, что поддержат Франжье, поскольку считают его самой достойной политической фигурой для президентского поста. Экс-министр, дед которого Сулейман Франжье (1910-1992) был президентом Ливана в 1970-1976 годах, считается другом сирийского лидера Башара Асада.

Азур был выдвинут 1 июня оппозицией и двумя христианскими блоками. Согласно прогнозам, он может получить во втором туре 60 голосов после того, как его кандидатуру одобрили центристы из Прогрессивно-социалистической партии.