В ходе визита президента Ирана в Венесуэлу заключили 25 важных соглашений

Глава южноамериканской республики Николас Мадуро сообщил, что последуют новые проекты и инвестиции "на благо обеих стран"

КАРАКАС, 14 июня. /ТАСС/. Более 20 соглашений в различных сферах были подписаны в ходе визита президента Ирана Эбрахима Раиси в Венесуэлу, который завершился во вторник. Об этом сообщил в Twitter президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

Раиси уже покинул Венесуэлу. Как сообщается на портале государственного телеканала Venezolana de Television, в международном аэропорту венесуэльской столицы его провожал венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль.

"С Исламской Республикой Иран мы заключили 25 важных соглашений в различных областях развития наших наций. В результате исторического визита президента Эбрахима Раиси последуют новые соглашения, проекты и инвестиции на благо обеих стран", - написал Мадуро. Он также отметил, что визит Раиси "открывает новую веху в отношениях, которые строятся на солидарности и сотрудничестве двух народов, двух революций, двух стран, которые родились, чтобы стать братьями".

Стороны подтвердили взаимодействие на международной арене в построении многополярного мира и осудили имперскую политику западных стран. В ходе визита и заседания венесуэльско-иранской межправительственной комиссии высокого уровня подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии морского транспорта, нефтехимической и горнодобывающей промышленности, сельского хозяйства, фармакологии, культуры и образования.

Венесуэла стала первой страной латиноамериканской поездки Раиси с целью развития расширения политических и торгово-экономических отношений с государствами региона. Ее программа включает также визиты в Никарагуа и на Кубу.