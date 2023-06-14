13 июня, 23:53
Задержание журналиста WSJ в России

Палата представителей США призвала РФ немедленно освободить Гершковича

EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV
Эван Гершкович
© EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV

Законодатели также заявили, что все должностные лица Соединенных штатов, включая президента Джо Байдена, должны поднимать вопрос об арестованном корреспонденте при любом контакте с российскими властями

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США единогласно одобрила во вторник резолюцию, призывающую российские власти немедленно освободить арестованного в России за шпионаж корреспондента американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

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"Палата представителей призывает правительство Российской Федерации немедленно освободить Эвана Гершковича, который несправедливо задержан с марта 2023 года. Палата представителей настоятельно призывает всех должностных лиц, включая президента Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена и специального посланника президента по делам заложников Роджера Карстенса поднимать вопрос Эвана Гершковича и настаивать на его немедленном освобождении при любом контакте с правительством РФ", - говорится в тексте документа. В его поддержку высказались 422 законодателя.

Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы. 

Теги:
СШАРоссияЗадержание журналиста WSJ в России
© Информационное агентство ТАСС
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