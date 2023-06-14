Глава МВД Мексики намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента

Адан Аугусто Лопес заявил, что 16 июня покинет свою должность, которую занимал "в знак лояльности руководству страны"

МЕХИКО, 14 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Мексики Адан Аугусто Лопес заявил во вторник, что намерен уйти с должности и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны на выборах в 2024 году.

"Я никогда не откажусь от дела, которому посвящаю свою жизнь: изменить жизни тех, кто всегда был забыт несправедливой системой. В пятницу, как и два года назад, я оставлю должность, которую занимал в знак лояльности [руководству страны], чтобы заняться задачей углубления "четвертой трансформации", - написал глава ведомства на странице в Twitter.

Ранее о своем стремлении побороться за пост главы государства заявили глава правительства Мехико Клаудия Шейнбаум и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.