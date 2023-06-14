Президент Ирана встретился с лидером Никарагуа

На переговорах присутствовали вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, глава МИД Денис Монкада и председатель Национальной ассамблеи Густаво Поррас Кортес

ГАВАНА, 14 июня. /ТАСС/. Президент Никарагуа Даниэль Ортега принял во вторник президента Ирана Эбрахима Раиси, который находится с официальным визитом в центральноамериканской стране. Об этом сообщил новостной портал El 19 Digital.

На встрече президентов присутствовали вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, глава МИД Денис Монкада и председатель Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Густаво Поррас Кортес.

Раиси прибыл с официальным визитом в Манагуа вечером 13 июля. В иранскую делегацию входят, в частности, министры здравоохранения и медицинского образования, нефти, культуры и исламской ориентации, экономики и финансов.

Ранее Раиси нанес визит в Венесуэлу, где встретился с президентом республики Николасом Мадуро. Страны заключили несколько важных соглашений о сотрудничестве по итогам заседания межправительственной комиссии высокого уровня. После Никарагуа Раиси отправится на Кубу.