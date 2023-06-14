Трамп назвал судебное преследование злоупотреблением властью и вмешательством в выборы

Бывший президент США отметил, что действующий глава страны Джо Байден "арестовал своего главного политического оппонента на основании сфабрикованных обвинений"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал предъявление ему обвинений по делу о неподобающем обращении с секретными документами злоупотреблением властью и вмешательством в выборы.

"Сегодня мы стали свидетелями наиболее ужасного и злостного злоупотребления властью в истории нашей страны", - заявил Трамп, выступая вечером 13 июня перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси. Политик отметил, что действующий президент США Джо Байден, которого он обвинил в коррупции, "арестовал своего главного политического оппонента на основании сфабрикованных обвинений". "Это называется вмешательством в выборы и является очередной попыткой подтасовать результаты президентских выборов и украсть [победу на них]", - отметил Трамп.

Он употребил словосочетание "день позора" для описания выдвижения ему обвинений, использовав выражение президента Франклина Рузвельта из обращения по поводу атаки Японии на Перл-Харбор. "Этот день останется в истории как день позора, а президента Джо Байдена навсегда запомнят не только как самого коррумпированного президента в истории нашей страны, но, что даже важнее, как президента, который вместе со своей бандой разбойников, неудачников и марксистов попытался уничтожить американскую демократию. Но они потерпят неудачу, а мы одержим еще более убедительную победу", - добавил Трамп.

Во вторник суд в Майами предъявил ему обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту грозит до 400 лет лишения свободы и крупный денежный штраф. Однако, несмотря на судебное преследование, он сможет участвовать в президентских выборах в 2024 году.