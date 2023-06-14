Трамп обвинил Байдена в получении взятки от украинской компании

Как утверждает бывший президент США, предъявленные ему обвинения - способ отвлечь "от настоящих преступлений", которые якобы совершил действующий американский лидер

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что действующий американский лидер Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании, когда занимал должность вице-президента. Соответствующее заявление республиканец сделал, выступая во вторник вечером перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси после того, как ему были предъявлены обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

"Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений, используя для этого президента Трампа. Давайте сговоримся и выдвинем против него обвинения, чтобы никто не говорил о взятке в размере $5 млн", - заявил Трамп, говоря о своих политических оппонентах из Демократической партии.

Как напомнил Трамп, ранее американский сенатор Чак Грассли сообщил, что у ФБР имеются доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings. "Но ФБР не показывает их", - продолжил Трамп. "Помните, они подвергли меня процедуре импичмента из-за простого вопроса о коррупционных связях Байдена на Украине, и теперь очевидно, что я был прав, - заявил республиканец. - Джо Байден и радикальные левые могут получать взятки из-за рубежа и оставаться под полной защитой".