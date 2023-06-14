Индонезия и США начали совместные военно-воздушные учения экипажей F-16

Маневры проводят для совершенствования координации между военнослужащими двух стран

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. ВВС Индонезии и США начали совместные военно-воздушные учения Cope West на военной базе имени Розмина Нурджадина, расположенной в провинции Риау. Об этом в среду сообщило американское посольство в республике.

По его данным, в учениях, которые продлятся до 23 июня, принимают участие шесть истребителей F-16 ВВС США и семь аналогичных самолетов военно-воздушных сил Индонезии. Цель маневров - совершенствование координации между военнослужащими двух стран. Cope West включают полевые учения, в ходе которых элитные подразделения отработают навыки рукопашного боя, стрельбы из снайперских винтовок в условиях плохой видимости, охрану высокопоставленных лиц и оказание экстренной медицинской помощи в боевых условиях.

Cope West проводятся с 1989 года, нынешние маневры стали 10-ми.