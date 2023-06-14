NBC: три сенатора требуют назначить спецпрокурора для расследования правонарушений Байдена

По данным телеканала, республиканцы Марша Блэкберн, Майк Браун и Джеймс Дэвид Вэнс считают, что ФБР мешает Конгрессу разобраться в этом деле

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Сенаторы-республиканцы Марша Блэкберн (от штата Теннесси), Майк Браун (от штата Индиана) и Джеймс Дэвид Вэнс (от штата Огайо) считают, что генеральный прокурор США Меррик Гарленд должен назначить специального прокурора для проведения расследования в отношении президента США Джо Байдена (демократ) и его семьи по подозрению во взяточничестве. Об этом во вторник сообщил телеканал NBC.

"Мы призываем вас назначить специального прокурора для расследования правонарушений, совершенных президентом Байденом и членами его семьи в их деловых предприятиях", - приводит телеканал выдержки из письма, которое сенаторы направили Гарленду. Они считают, что ФБР мешает Конгрессу разобраться в этом деле, поскольку отказывается выполнять требования комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей. Республиканцы из этого комитета подозревают членов семьи Байдена и связанных с ними лиц в незаконном получении несколкьих миллионов долларов из-за границы через сеть компаний.

Сенатор Вэнс пригрозил блокировать назначение всех кандидатов Гарленда на различные посты в министерстве юстиции до тех пор, пока генпрокурор не прекратит "преследовать по политическим мотивам" оппонентов администрации Байдена. Вэнс не сомневается, что экс-президент США Дональд Трамп (республиканец) стал жертвой американского Минюста, которого "больше заботит политика, чем правопорядок".

12 июня конгрессмен Ронни Джексон (республиканец от штата Техас) призвал ФБР немедленно обнародовать доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Они могут представлять собой аудиозаписи разговоров руководителей Burisma c Байденом и его сыном Хантером.