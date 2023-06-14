СМИ: премьер Японии на этой неделе может распустить парламент и объявить досрочные выборы

По данным Fuji Television, это может произойти, если оппозиция вынесет на рассмотрение проект резолюции о недоверии правительству

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида уже на этой неделе может объявить о роспуске ключевой нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов. Об этом в среду сообщил телеканал Fuji Television.

По данным источников телеканала, Кисида рассматривает возможность объявления о роспуске парламента 16 июня в том случае, если оппозиция вынесет на рассмотрение проект резолюции о недоверии правительству. В случае ее принятия кабинету министров будет выражен вотум недоверия, но правящий блок во главе с Либерально-демократической партией имеет большинство в нижней палате парламента, поэтому рассчитывать на такое развитие событий не приходится. Однако сама попытка принятия такой резолюции вынудила Кисиду задуматься о роспуске парламента, отмечает телеканал.

В то же время еще один источник Fuji Television сообщил, что о роспуске парламента может быть объявлено в период до 21 июня, когда завершается его текущая сессия.

Предыдущие выборы в нижнюю палату, которая имеет приоритет над верхней при избрании главы правительства и принятии проекта государственного бюджета, проводили 14 октября 2021 года. Срок полномочий депутатов должен будет истечь 13 октября 2025 года, после чего в стране в обязательном порядке должны пройти выборы. Однако главы японского правительства нередко распускают парламента и проводят досрочные выборы для консолидации своих позиций.