Блинкен обсудил с главой МИД КНР каналы связи между Вашингтоном и Пекином

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, госсекретарь дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия для рассмотрения беспокоящих их вопросов

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом важность поддержания открытых линий связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Госсекретарь обсудил важность поддержания открытых линий связи для ответственного регулирования отношений между США и КНР, чтобы избежать просчетов и конфликтов. Он также затронул ряд двусторонних и мировых проблем и четко дал понять, что США продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать беспокоящие их вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества", - отмечается в распространенном заявлении Миллера.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что 18 июня Блинкен собирается совершить визит в Китай, в ходе которого может встретиться с Цинь Ганом. Возможно, госсекретарь также будет принят председателем КНР Си Цзиньпином, отмечало агентство.

Изначально поездка Блинкена в Пекин была запланирована на февраль. Тогда она не состоялась из-за инцидента с аэростатом КНР, сбитым ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он использовался для сбора важной информации.